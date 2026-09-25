Tras vencer un cáncer de 5 años, joven tiene trágico final: muere tras ser arrastrado por la lluvia

La esperanza de volver a casa con su familia terminó en tragedia para Bryan Israel Verdy López, un joven de aproximadamente 20 años que había pasado cerca de cinco años enfrentando un cáncer, y que apenas comenzaba a retomar su vida tras superar la enfermedad.

La noche del martes 22 de septiembre, cuando las lluvias azotaban Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el joven fue arrastrado por una fuerte corriente de agua en la colonia Albania Alta. Desde ese momento, sus familiares y diversas corporaciones de emergencia comenzaron una búsqueda que se prolongó por más de 36 horas.

Fue hasta la tarde de este jueves 24 de septiembre cuando su cuerpo fue localizado en el río Grijalva, dentro del Cañón del Sumidero, poniendo fin a la angustia y espera de sus seres queridos.

El hallazgo ocurrió en el sector conocido como El Tapón, donde los rescatistas encontraron el cuerpo entre los materiales que las corrientes habían desplazado a lo largo del cauce.

Bryan apenas había dejado atrás el cáncer

Detrás de la desaparición del joven había una historia de lucha que su familia conocía de cerca. Durante casi cinco años, Bryan Israel enfrentó un cáncer que marcó su vida y la de sus seres queridos.

Su madre, Azucena, relató que el joven apenas estaba saliendo de la enfermedad y que, incluso, un día antes de su desaparición había acudido a una consulta médica.

De acuerdo con su testimonio, todo marchaba en orden, por lo que la familia mantenía la esperanza de que Bryan pudiera continuar con su vida de manera normal.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas. La noche del martes, el joven fue sorprendido por una corriente de agua que lo arrastró hacia un canal pluvial, sin que pudiera salir a salvo.

La noticia tomó por sorpresa a sus padres, quienes viajaban rumbo a la Ciudad de México cuando recibieron el aviso de lo ocurrido. Ambos regresaron a Tuxtla Gutiérrez para comenzar con las labores de búsqueda y estar al pendiente de cualquier información sobre su hijo.

De acuerdo con el relato, la fuerza del agua lo alcanzó en las inmediaciones de la calle Río Pichucalco y lo arrastró hasta un canal que desemboca en el arroyo Totoposte.

En una primera etapa, los trabajos de búsqueda se concentraron en el arroyo Totoposte y posteriormente se extendieron hacia el río Sabinal.

La búsqueda se amplió conforme pasaban las horas y no se obtenían resultados. Las condiciones del terreno obligaron a los rescatistas a continuar hacia el río Grijalva, donde finalmente fue ubicado.

La localización de Bryan Israel ocurrió alrededor de las 12:50 horas de este jueves, cuando elementos de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP) encontraron un cuerpo en el sector de El Tapón, dentro del Cañón del Sumidero.

Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo y trasladarlo a las inmediaciones del desembarcadero de Cahuaré, donde sus familiares acudieron para llevar a cabo el reconocimiento.

Cerca del lugar también fue localizado un casco morado, similar al que Bryan llevaba cuando desapareció. Este objeto se convirtió en uno de los indicios que ayudaron a sus familiares a identificarlo.

De acuerdo con la información disponible, el joven fue encontrado sin ropa y con el casco cerca del sitio.

Las circunstancias en las que ocurrió su desaparición quedaron bajo investigación de las autoridades.