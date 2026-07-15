Trasladan a cuatro menores de Mezquital a la capital, como parte de investigación por sustracción

Cuatro menores de edad fueron trasladados desde la comunidad de Las Cuevitas, en el municipio de Mezquital, hacia la ciudad de Durango, como parte de las diligencias derivadas de una carpeta de investigación por los presuntos delitos de retención, sustracción de menores o incapaces y violencia familiar.

De acuerdo con la información recabada, el operativo se realizó en cumplimiento de un oficio ministerial relacionado con una denuncia presentada por una mujer, dentro de una investigación que continúa en curso.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron a la citada comunidad, donde ubicaron y efectuaron el traslado de los menores de iniciales M.C.F., de 14 años; A.G.C., de 5; así como los gemelos G. y N.G.C., ambos de 4 años de edad.

Durante el operativo, los menores fueron acompañados por Fabiola Salvador Aguilar, de 21 años de edad , identificada como prima de los niños, quien permaneció con ellos durante el traslado hacia la capital del estado.

Las autoridades también informaron que otros dos menores relacionados con la misma investigación, identificados con las iniciales E.C.F., de 12 años, y G.C.F., de 16, no fueron localizados en el domicilio al momento de la diligencia.

Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado de Durango indicó que las acciones de investigación continuarán para establecer su ubicación y determinar, conforme al procedimiento legal correspondiente, quién quedará a cargo de su resguardo y custodia.

La dependencia precisó que las diligencias forman parte del seguimiento a la carpeta de investigación abierta por los hechos denunciados y que será el Ministerio Público quien determine las acciones legales y de protección que correspondan en favor de los menores involucrados.