Un hombre fue trasladado de emergencia a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada, luego de resultar lesionado durante una agresión registrada en el municipio de Mezquital.

El afectado fue identificado como Maurilio Ramírez Ramírez, de 38 años de edad, quien ingresó a las instalaciones del Hospital General 450.

De acuerdo con la información proporcionada por personal hospitalario, fue alrededor de la 01:30 horas de este martes cuando se reportó el ingreso del paciente.

Maurilio presentaba lesiones provocadas con arma blanca, motivo por el cual fue necesario trasladarlo desde el mencionado municipio hasta la capital duranguense.

El lesionado llegó al establecimiento hospitalario a bordo de una ambulancia, acompañado por su esposa.

El ingreso del paciente por una agresión con arma blanca fue comunicado a las autoridades a través de los servicios de emergencia.