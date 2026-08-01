Trasladan a hospital a conductora que chocó contra una loma en Tamazula

Elementos de la Policía Estatal auxiliaron a una mujer que resultó lesionada luego de sufrir un accidente vehicular en el municipio de Tamazula, por lo que fue trasladada al Hospital Integral de la junta municipal de El Durazno para recibir atención médica.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los agentes atendieron un llamado sobre un percance ocurrido a la altura de la comunidad El Tecuán, en la junta municipal de El Durazno. Al arribar, localizaron una camioneta de la marca Jeep, línea Cherokee, en color verde, que estaba accidentada, y otra unidad similar, de color blanco, cuyos ocupantes solicitaron apoyo.

La conductora de la camioneta siniestrada fue identificada como Angélica, de 48 años de edad y vecina de la localidad La Trampa. Según su versión, perdió el control del vehículo y terminó impactándose de frente contra una loma, lo que le provocó diversas lesiones.

Los policías estatales le brindaron auxilio en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital Integral de El Durazno, donde fue valorada por personal médico. El informe médico señaló que presentó algunos golpes en distintas partes del cuerpo, aunque las lesiones no ponen en riesgo su vida.