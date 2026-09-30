Trasladan a joven accidentado a hospital de Mezquital, pero muere en el camino

Un joven de 20 años de edad murió luego de que una amiga lo trasladó al Hospital Integral de Mezquital, después de que familiares le informaran que había sufrido un accidente cerca del lienzo charro de la localidad de Temoaya.

El hecho fue notificado a las autoridades alrededor de las 22:00 horas del martes. La mujer explicó que unas dos horas antes llegaron familiares del joven a su domicilio para pedirle que lo trasladara al hospital, debido a que Aldo Jared Campos Salas se encontraba lesionado tras el supuesto accidente.

Al llegar al hospital, la mujer se percató de que el joven ya no contaba con signos vitales. La valoración médica permitió detectar que a simple vista presentaba múltiples lesiones, pero no se pudo establecer una causa específica de muerte, por lo que el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La investigación continuará para determinar las circunstancias del fallecimiento.