Trasladan al Cereso No. 1 a hombre investigado por delito contra un menor en Pueblo Nuevo

Un hombre de 61 años de edad fue trasladado del municipio de Pueblo Nuevo al Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1 de la ciudad de Durango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal en su contra.

El traslado se realizó en cumplimiento de un oficio emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a El Salto, quien ordenó el ingreso del imputado al penal estatal.

De acuerdo con la información oficial, el hombre, identificado como Simón, es investigado por la probable comisión del delito contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

Una vez en el Cereso No. 1, el imputado quedó a disposición del Juez Especializado adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, autoridad que dará seguimiento al procedimiento correspondiente.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre los hechos que originaron la investigación, debido a la naturaleza del caso y con el propósito de proteger la identidad de la posible víctima.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del señalado conforme avancen las diligencias y se integren los elementos de prueba dentro del proceso penal.