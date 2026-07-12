Trasladan al Hospital 450 a hombre lesionado en volcadura ocurrida en Canatlán

Un hombre fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras resultar lesionado en un accidente de volcadura registrado la mañana del sábado en el municipio de Canatlán.

El ingreso al nosocomio fue reportado alrededor de las 13:45 horas. El paciente fue identificado como Jesús López Samaniego, de 46 años, con domicilio en la comunidad Venustiano Carranza, perteneciente a ese municipio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el percance ocurrió cerca de las 10:00 horas en el entronque que conduce a la carretera hacia Carranza, cuando el hombre circulaba en un automóvil rojo que le había sido prestado, por lo que sus familiares desconocían la marca y el modelo de la unidad.

La hija del lesionado, Luz María, informó que fue personal de Protección Civil quien la contactó utilizando el teléfono de su padre para notificarle que había sufrido una volcadura.

Según el reporte, en el lugar del accidente no fueron localizados otros vehículos involucrados, por lo que, de manera preliminar, se presume que se trató de una salida del camino seguida de la volcadura de la unidad.

Inicialmente, Jesús López fue trasladado a un hospital de Canatlán; sin embargo, debido a que el centro médico no contaba con los recursos necesarios para brindarle la atención especializada que requería, se determinó su traslado al Hospital General 450 de Durango.

El diagnóstico médico preliminar señala que el paciente presentó traumatismo craneoencefálico leve y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que permanece bajo observación médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso del lesionado y mantienen abiertas las investigaciones para establecer con precisión las causas que originaron el accidente, así como las condiciones en que ocurrió la volcadura.