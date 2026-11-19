La tarde de este jueves se realizó el traslado de decenas de vehículos involucrados en actos delictivos, a sedes oficiales para su resguardo.

La movilización se efectuó en un predio ubicado en la colonia FOS La Virgen , por la salida carretera a Mazatlán, custodiado por elementos de la Guardia Nacional, a donde llegaron grúas de todo tipo para remolcar los vehículos que previamente habían sido asegurados por fuerzas federales.

Se trató de unidades de todo tipo, principalmente camionetas pick up, aunque también había coches y tipo SUV. En el traslado se apreciaron algunas de ellas que presentaban algún tipo de daño.

Sin embargo, hasta el momento no se ha especificado la cantidad exacta de vehículos trasladados.