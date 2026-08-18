Treinta selecciones disputan el Campeonato Nacional de Básquetbol U16 Varonil en Durango

Durango albergará a partir de este miércoles el Campeonato Nacional de Básquetbol Categoría U16 Varonil 2026, una competencia que reunirá a más de trescientos competidores del baloncesto juvenil provenientes de treinta entidades del país. El certamen, programado del 19 al 23 de agosto, medirá el nivel competitivo y el desempeño técnico de los jugadores nacidos en el año 2010 y posteriores.

La justa contempla la participación confirmada de selecciones de demarcaciones como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Baja California, Veracruz y la escuadra local de Durango, además de representativos deportivos como el IMSS y el INDET. En total, treinta delegaciones disputarán el trofeo nacional dentro del circuito de formación infantil y juvenil.

Nadie quiere perderse la fiesta deportiva

El sistema de competencia contempla una primera etapa dividida en grupos para posteriormente dar paso a las rondas de eliminación directa, que abarcarán octavos, cuartos de final, semifinales y el choque por el título. Cada plantilla estará integrada por jóvenes basquetbolistas que buscan consolidar su proceso formativo de alto rendimiento en el baloncesto mexicano.

Las actividades programadas para el campeonato se distribuirán en tres recintos de la capital duranguense: el gimnasio del Instituto Tecnológico de Durango, la cancha de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y el inmueble Alejandro "Candón" Guzmán. Todos los escenarios contarán con superficie de duela oficial y marcadores electrónicos regulados.

Destacarán en tan importante escenario

Para el desarrollo de los encuentros, el torneo se apegará estrictamente a la normativa reglamentaria de la Federación Internacional de Baloncesto. La aplicación de este marco técnico busca garantizar condiciones homogéneas de jueceo, mesa de control y especificaciones de juego para todos los representativos participantes durante los cinco días de actividad en la cancha.

Con el arribo progresivo de las delegaciones visitantes durante las próximas horas, el torneo definirá la hegemonía de la categoría U16 en el país, representando el compromiso competitivo más importante del calendario anual para los deportistas en este rango de edad.