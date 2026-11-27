Con golpes leves y sin necesidad de ser hospitalizado terminó el conductor de un tractocamión que fue impactado por un ferrocarril durante la tarde del jueves, en territorio del municipio de Gómez Palacio, donde el accidente provocó el derrame de una importante cantidad de leche.

Eran aproximadamente las 18:00 horas del 26 de noviembre cuando las corporaciones de seguridad y auxilio fueron alertadas sobre el hecho ferroviario, registrado en las inmediaciones del ejido Competencia, a la altura del kilómetro 15 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

La unidad de carga, que llevaba acoplados dos remolques con 50 mil litros de leche, era conducida por Brayan, de 22 años de edad, quien tenía como destino una planta procesadora de productos lácteos de la región lagunera.

Las primeras versiones del hecho indican que el operador presuntamente trató de ganarle el paso al tren; sin embargo, la locomotora alcanzó a impactar la pesada unidad antes de que terminara de cruzar las vías, lo que ocasionó daños de consideración en los remolques.

Parte del producto que transportaba quedó esparcido en las inmediaciones del cruce ferroviario, hasta donde llegaron habitantes de comunidades cercanas, quienes, con recipientes, comenzaron a recolectar la leche derramada.

Por su parte, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de valorar al joven trailero, quien, pese a la magnitud de los daños materiales, presentó únicamente golpes que no ameritaron su traslado a un centro hospitalario.

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal participaron en las labores de resguardo de la zona, en tanto que personal de Tránsito Terrestre recabó los datos del accidente y documentó los daños para el correspondiente deslinde de responsabilidades.