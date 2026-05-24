Tren Maya pierde 44% más en 2026

El Tren Maya, la obra insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entregó una pérdida neta de 2 mil 283 millones de pesos entre enero y marzo, de acuerdo con sus reportes financieros.

El daño es 43.9% mayor que los mil 587 millones que perdió durante el mismo periodo del año pasado y 49 veces más que el saldo negativo de 47 millones que reportó en lapso similar de 2024.

Para ponerlo en perspectiva, el Tren Maya perdió en tres meses el equivalente al presupuesto aprobado para la Secretaría de las Mujeres durante 2025, por 2 mil 94 millones de pesos.

La obra, que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) perdió en promedio 25 millones 373 mil pesos diarios entre enero y marzo, ya que sus ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir sus gastos.