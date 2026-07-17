Tres hombres fueron detenidos por beber alcohol en un coche y conducir a exceso de velocidad, en Durango

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública luego de ser sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un vehículo y presuntamente alterar el orden público en calles de la colonia Cerro de Guadalupe, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas del jueves, cuando policías que realizaban recorridos de prevención y vigilancia detectaron un automóvil de la marca Nissan, línea Altima, modelo 2017, color gris, de procedencia americana y sin placas de circulación, desplazándose presuntamente a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto sobre la calle 12 de Diciembre, los agentes observaron que los tres ocupantes consumían bebidas embriagantes al interior de la unidad. Durante la intervención , uno de ellos presuntamente reaccionó de forma agresiva , lanzó insultos contra los oficiales y trató de impedir la actuación policial.

Ante esta situación, los elementos procedieron al aseguramiento de Sergio Yahir, de 24 años; Braulio, de 23, e Irvin Uriel, de 20 años, quienes fueron señalados por alterar el orden público, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública e interferir en el desempeño de los agentes.

Tras su detención, los tres hombres fueron abordados a la unidad oficial para ser trasladados a las instalaciones correspondientes, donde quedaron a disposición de la autoridad administrativa.

El vehículo en el que viajaban también quedó bajo resguardo de las autoridades para los procedimientos establecidos, mientras se verificaba su situación legal y administrativa.

Finalmente, los detenidos fueron presentados ante el Juez Cívico Municipal, quien determinará la sanción correspondiente conforme al reglamento vigente, una vez desahogadas las diligencias del caso.