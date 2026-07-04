Tres hombres y una mujer fueron detenidos por ingerir alcohol en un taxi, en Durango

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas y alterando el orden público a bordo de un vehículo del servicio público en la colonia Isabel Almanza, de la ciudad de Durango.

La intervención ocurrió sobre la calle Juan de la Barrera, donde un ciudadano reportó la presencia de un vehículo sospechoso. Al llegar al sitio, los agentes localizaron un automóvil de la marca Chevrolet, línea Beat, habilitado como taxi, en color blanco con rojo.

De acuerdo con el informe, en el interior de la unidad se encontraban tres hombres y una mujer ingiriendo bebidas alcohólicas, además de que presuntamente ocasionaban disturbios, por lo que los oficiales procedieron a intervenir.

El conductor fue identificado como Alberto, con domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana I. Junto con él viajaban Iván, Ricardo Noé y Norma Alicia.

Al considerar que incurrían en una falta administrativa, los cuatro fueron asegurados por los policías municipales y abordados a una patrulla para su traslado a las instalaciones de la Estación Oriente.

Los detenidos quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal, quien determinará la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente, mientras que el taxi permaneció resguardado en el exterior de la corporación policial.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar conductas que alteren el orden público, especialmente cuando se realizan en la vía pública o a bordo de unidades del transporte de servicio público.