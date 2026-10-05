Tres integrantes de una familia resultan lesionados en choque; responsable escapó

Una camioneta en la que viajaba una familia fue impactada por otro vehículo que posteriormente se retiró del lugar, en la zona de la avenida Real de Mezquital, dejando como saldo a tres personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo. Según se informó en el lugar, la familia viajaba en una camioneta Vento cuando otra camioneta de la marca Chevrolet, línea Captiva, color blanco, la impactó por la parte posterior.

Después del choque, uno de los ocupantes descendió para revisar lo ocurrido y habría sido golpeado por el retrovisor de la misma unidad cuando el conductor se retiraba.

Un hombre de 53 años de edad presentó hemotórax izquierdo y contusión en la rodilla derecha; una joven de 22 años resultó policontundido y con un esguince de primer grado, mientras que una mujer de 51 años presentó también policontusiones y un esguince de primer grado.

Los tres fueron ingresados para recibir atención médica, donde las autoridades tomaron conocimiento del accidente pues el vehículo responsable se retiró del lugar sin que se pudieran obtener mayores datos sobre su conductor.