Las campañas de vacunación de temporada invernal registran una respuesta positiva entre la población duranguense, luego de que en el último macrocentro se aplicaron más de tres mil dosis contra enfermedades respiratorias, informó Alicia Aldaba Esparza, jefa del departamento de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud de Durango.

La funcionaria detalló que los biológicos vigentes buscan proteger de manera prioritaria contra influenza, Covid y neumococo ante el descenso de temperaturas.

Señaló que la jornada del macrocentro se realizó los días 12 y 13 de noviembre bajo la modalidad drive thru, lo que permitió que los asistentes acudieran en sus vehículos y recibieran la vacuna sin necesidad de descender de ellos.

Todavía hay

Para dar continuidad a la inmunización, Aldaba Esparza indicó que se mantienen activos puntos de vacunación semifijos en distintos centros comerciales, los cuales operan de lunes a viernes desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde.

Agregó que también funciona un módulo drive thru en el Hospital General 450, donde las personas no requieren ingresar al edificio hospitalario, sino dirigirse al segundo estacionamiento, justo afuera del Banco de Sangre, para ser vacunadas desde su automóvil.

Finalmente, subrayó que tanto la vacuna contra la influenza como la de Covid requieren aplicación anual debido a que ambos virus mutan de forma continua, lo que hace necesario reformular cada año las dosis disponibles.