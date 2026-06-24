Tres miradas sobre la inteligencia artificial

Además del Mundial de futbol se pueden considerar otros temas, por ejemplo, resulta muy interesante ver de qué forma se entiende hoy en día la IA; pero más interesante es entender las diferencias que hay sobre este novedoso fenómeno complejo que representa una buena parte de las novedades tecnológicas del mundo actual.

Recientemente el Papa León XIV, que poco a poco se ha convertido en un líder global que combate a las ultraderechas, publicó su primera Encíclica, "Magnifica Humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial" (2026). Podemos contrastar la idea del líder católico con lo que han escrito dos académicos, Yuval Noah Harari, Nexus, (2024) y Daniel Innerarity, Una teoría crítica de la inteligencia artificial (2025), y observaremos diferencias muy importantes.

El Papa aprovecha los cien años de la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, para ubicar a la nueva revolución tecnológica. Aquel momento progresista de la Iglesia Católica, generó una posición las consecuencias de la revolución industrial en los trabajadores. Habló sobre la dignidad del trabajo y del trabajador; el derecho a un salario justo y la visión de que las personas deben prevalecer sobre el capital; ese fue el origen de la doctrina social de la iglesia. León XIV expresa preocupaciones morales sobre la tecnología, esa que cura y tiene muchos usos benéficos para la humanidad. La carta vaticana señala advertencias no solo sobre la tecnología, sino sobre grandes conflictos de la actualidad, como una cultura desbordada del poder; una devaluación de la humanidad frente a la tecnología; la crisis del multilateralismo; las guerras y la desestabilización que puede generar una tecnología tan potente que afecta a la vida cotidiana. La mirada moral pone por delante a la persona y los valores del evangelio, y advierte, desde el humanismo, sus preocupaciones por fenómenos nuevos como el transhumanismo y el tecnofacismo. Éric Sadin hizo una crítica sobre lo que no trató el Papa, como la escuela, el automatismo, la manipulación y el trabajo (El País, 7/06/2026).

Harari en Nexus, desde una moral laica, nos alerta sobre sus preocupaciones de lo que para él es la IA. Dice que la humanidad consigue un poder enorme mediante la construcción de grandes redes de cooperación, pero la forma en que se construyen dichas redes las predispone a hacer un uso imprudente del poder (…) la IA puede procesar información por sí sola y, por lo tanto, sustituir a los humanos en la toma de decisiones. La IA no es una herramienta, es un agente". Desde aquí el historiador y divulgador global nos enseña que estas premisas están conectadas con el poder destructivo de las redes sociales, con el engaño de la información masiva, con la dominación, con el colapso ecológico, la fragilidad de la democracia y un futuro muy incierto. Para Harari, ya nos enfrentamos a la pregunta de si somos gobernados por algoritmos.

Con una mirada más analítica y filosófica, Daniel Innerarity, alumno de Habermas, se preocupa por los desafíos de la IA. Dice que: "El problema fundamental de la inteligencia artificial es la creciente externalización de decisiones humanas en ella. La automatización generalizada plantea el problema de qué lugar corresponde a la decisión humana, si se trata de (…) un suplemento, de una modificación o un remplazo". Su objetivo es generar una teoría crítica de la IA para analizar mecanismos de control, la democracia y la gobernabilidad que se produce con el mundo digital. Construye con precisión las diferencias entre la inteligencia humana y la artificial; identifica los desafíos en la democracia actual y ubica los retos de una arena pública digitalizada. Concluye que: si la "democracia liberal está indisolublemente unida al mundo analógico (…) qué tipo de subjetividad política corresponde al pueblo en el mundo de la inteligencia artificial, qué es un demos digital".

Estas tres miradas a la IA, entre muchas otras, nos muestran algunos de los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como civilización, y nos conectan con las preocupaciones de un mundo cada vez más incierto…