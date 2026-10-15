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Tres mujeres ingresan al HG450 tras accidente en Tres Molinos

El ingreso al hospital se notificó durante la madrugada de este jueves.

Tres mujeres ingresan al HG450 tras accidente en Tres Molinos

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Tres mujeres, de 16, 22 y 38 años, ingresaron al Hospital General 450 durante la madrugada del jueves, luego de resultar lesionadas en un accidente vial ocurrido en la zona de Tres Molinos, en Durango.

El ingreso se notificó cerca de las 03:30 horas. Según la información disponible, las tres fueron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles de cómo ocurrió el accidente ni se dio a conocer la gravedad de las lesiones de cada una.

Escrito en: ACCIDENTES Tres, accidente, conocer, trasladadas

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