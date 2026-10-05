Tres presas de Durango, al máximo de su capacidad; llaman a extremar precauciones

La presa Caboraca, al 101.4 por ciento de su capacidad, así como la Santiago Bayacora (105.7 por ciento) y la Santa Elena (101.3 por ciento), se mantienen como los tres cuerpos hídricos al máximo de su capacidad en Durango.

De acuerdo al Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua en Durango, la presa Santiago Bayacora registra un almacenamiento de 137 mil 437 millones de metros cúbicos, mientras que la presa Santa Elena también registra 15 mil 200 millones de metros cúbicos.

Por su parte, la Presa Guadalupe Victoria al día de hoy, registra 81 mil 117 millones de metros cúbicos, es decir al 95 por ciento de su capacidad y, aunque ayer se encontraba al 97 por ciento, ésta ha presentado un desfogue controlado en los últimos días.

La presa Francisco Villa, al 81.5 por ciento; y la Peña del Águila, al 59.9 por ciento, son las que le siguen en cuanto a almacenamiento total. Las presas Francisco Zarco (51.5 por ciento), Villa Hidalgo (36.8 por ciento), Lázaro Cárdenas (31.4 por ciento) y San Gabriel (25.5 por ciento), complementan la lista de las presas en el estado.

Las autoridades federales y de Protección Civil estatal han emitido alertas a los habitantes cercanos a las presas que están derramando para evitar situaciones de riesgo. Se espera que durante la presente semana continúen las fuertes lluvias en gran parte del estado, por lo que el almacenamiento de las principales presas continuará aumentando.