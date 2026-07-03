Tres sujetos atacan con bats, piedras y armas blancas a hombre que iba a la tienda, en Río Dorado

Un hombre resultó con diversas lesiones luego de ser atacado por varios sujetos cuando caminaba junto a sus tres hijas en el fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango. La víctima tuvo que ser trasladada por paramédicos a recibir atención médica.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas del jueves sobre Circuito Paseo de los Ríos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, tres hombres interceptaron a Humberto Ramírez Pastrana, de 35 años de edad, cuando se dirigía a una tienda.

Según el testimonio de una vecina, los agresores comenzaron a golpearlo con bats y piedras, además de atacarlo con armas blancas, provocándole heridas en ambos brazos. Inicialmente, se reportó que el lesionado sangraba abundantemente, aunque permanecía consciente.

Una llamada al número de emergencias 911 movilizó a corporaciones de seguridad y a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre en el lugar antes de trasladarlo al hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos, de la Fiscalía General del Estado de Durango, acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias y entrevistarse con una testigo, quien manifestó haber observado la agresión desde el fraccionamiento.

La mujer señaló que logró reconocer a dos de los presuntos responsables, conocidos con los apodos de "El Borre" y "El Choco", quienes, aseguró, también habitan en el mismo conjunto habitacional. Del tercer participante no se proporcionó información.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, mientras que el estado de salud del lesionado no fue reportado como de gravedad. Las tres menores que lo acompañaban no resultaron heridas durante el ataque.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la investigación correspondiente para esclarecer los hechos, localizar a los presuntos agresores y determinar las responsabilidades por este violento ataque ocurrido en el fraccionamiento Río Dorado.