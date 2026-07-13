Tres sujetos golpean a un hombre que caminaba hacia su casa, en la colonia Valle del Guadiana

Un hombre terminó en el Hospital General 450 luego de ser agredido por tres sujetos cuando caminaba rumbo a su domicilio en calles de la colonia Valle del Guadiana, la noche del domingo.

El lesionado fue identificado como Cirilo Hinojosa Morales, quien relató a las autoridades que los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del 12 de julio, cuando se dirigía a su vivienda tras concluir sus actividades.

Según su declaración, al transitar por una calle de la colonia, cuya ubicación exacta no recordó, tres hombres le salieron al paso y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo con puños y patadas.

Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras que la víctima, pese a las lesiones sufridas, logró trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450 para solicitar atención médica.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y recabar la versión del afectado, como parte de las diligencias correspondientes.

El personal médico en turno diagnosticó a Cirilo Hinojosa Morales como policontundido. Después de la valoración, se informó que su estado de salud era estable.

La Fiscalía General del Estado de Durango ya integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la agresión y tratar de identificar a los tres hombres señalados como presuntos responsables del ataque.