Tribunal Electoral revoca acuerdos del IEPC sobre nuevas agrupaciones políticas en Durango

El Tribunal Electoral del Estado de Durango revocó los acuerdos mediante los cuales el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó los dictámenes de cinco organizaciones que buscan constituirse como Agrupaciones Políticas Estatales, al determinar que se omitió una etapa clave de verificación en el proceso de afiliación.

La resolución deriva de los juicios electorales promovidos por la agrupación política “Sí Se Puede” y el Partido del Trabajo, luego de que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revisar nuevamente el caso.

El Pleno del Tribunal local concluyó que, aunque el IEPC realizó una revisión de afiliaciones mediante la aplicación móvil autorizada, no cumplió con la verificación aleatoria prevista en la ley para confirmar que las personas manifestaron de manera libre, individual y pacífica su voluntad de integrarse a las organizaciones.

La omisión, consideró el órgano jurisdiccional, representa una irregularidad sustancial, ya que este procedimiento es una garantía de certeza y objetividad sobre la autenticidad de las afiliaciones. Por ello, ordenó al IEPC reponer esa etapa y emitir una nueva determinación respecto a las solicitudes de registro de “Republicanos x Durango”, “Actuemos, un Durango para todos”, “Juntos por la Revolución”, “Ciudadanos Unidos” y “Unión Democrática”.

En cuanto al financiamiento público, el Tribunal resolvió que, mientras el Consejo General del IEPC emite una nueva resolución, los recursos deberán seguir entregándose conforme a las cantidades previamente asignadas a las agrupaciones con registro vigente. Con esta decisión, el proceso para la posible creación de nuevas agrupaciones políticas en Durango queda nuevamente en revisión.