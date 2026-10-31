Tribunal ordena al PES Durango resolver 141 quejas por afiliación partidista

El Partido Encuentro Solidario (PES) de Durango deberá atender en un plazo de cinco días hábiles 141 inconformidades relacionadas con solicitudes de afiliación, luego de que el Tribunal Electoral del Estado determinó que la organización política no respondió debidamente a las personas solicitantes ni garantizó su derecho de audiencia.

Durante su última sesión pública, el órgano jurisdiccional resolvió 203 medios de impugnación relacionados con derechos político-electorales, el próximo proceso electoral local y la justicia intrapartidista.

De los 199 asuntos vinculados con el PES Durango, 58 fueron desechados por presentarse fuera de tiempo o no contar con la firma autógrafa de quienes promovieron los recursos. En los 141 restantes, el Tribunal consideró fundados los reclamos, debido a que el partido reconoció la negativa de afiliación, pero omitió emitir una respuesta debidamente fundada y motivada. Por ello, deberá seguir su propia normativa interna y pronunciarse sobre las solicitudes.

En otro asunto, el organismo revocó la resolución del Consejo General del IEPC mediante la cual se había determinado que el partido no cumplió con el porcentaje mínimo de afiliación equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral. La decisión se tomó al advertir que no se respetó el derecho de audiencia de 755 personas con registros de doble afiliació n y que tampoco se justificó debidamente la cancelación de otros 181 registros. Por lo que el IEPC deberá emitir una nueva resolución conforme a los criterios establecidos por el Tribunal.

Acreditan violencia política

En otro punto, se acreditó violencia política contra las mujeres en razón de género cometida contra una docente por quien fuera director del CBTIS 115, en Cuencamé. El Tribunal determinó que existieron presiones para que solicitara licencia o renunciara a su función docente al asumir el cargo de regidora, así como hostigamiento para que desistiera de ampliar su nombramiento como jefa de departamento.

Como medidas de reparación y no repetición, se ordenó capacitar al denunciado en materia de violencia política de género, inscribirlo durante cuatro meses en los registros nacional y local de personas sancionadas por esta conducta y dar vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública para que determine la sanción correspondiente.

Por otra parte, el Tribunal confirmó los lineamientos del IEPC para el registro de candidaturas en la elección consecutiva de diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral 2026-2027. El Partido Verde Ecologista de México había impugnado la disposición que obliga a los legisladores que busquen la reelección a postularse en el mismo distrito por el que fueron electos originalmente, pero sus siete agravios fueron declarados infundados.