Triple A: La Parka, Daga y Pagano encabezarán función de lucha libre en Durango

La lucha libre profesional regresará a Durango con una cartelera integrada por figuras de la Triple A, quienes se presentarán el próximo viernes 4 de septiembre en el Palenque de la Feria.

La función contará con seis combates, incluyendo una lucha estelar de tercias, un enfrentamiento bajo la modalidad Bull Terrier y participación de exponentes de las ramas femenil y mini .

La Parka y Pagano encabezan la lucha estelar

El combate principal de la noche tendrá como protagonistas a La Parka, Daga y Pagano, quienes unirán fuerzas para enfrentarse a Hijo de Dr. Wagner Jr., Galeno del Mal y Mecha Wolf, tercia presentada como The Wagner Bros.

La lucha reunirá a elementos con estilos contrastantes. Por un lado, La Parka aportará experiencia y carisma, mientras que Pagano es conocido por protagonizar enfrentamientos de alta intensidad. Daga completará el equipo con su rapidez y técnica.

En la esquina contraria, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal buscarán imponer su fortaleza física, acompañados por Mecha Wolf, quien completa una tercia con presencia internacional.

Los Psycho Circus estarán en la semifinal

La contienda semifinal presentará a Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown, integrantes de los Psycho Circus , frente a Sansón, Forastero y Explosivo.

El duelo promete una combinación de poder, rudeza y maniobras de alto impacto. Los Psycho Circus buscarán aprovechar su experiencia como equipo, mientras que sus rivales tratarán de responder con intensidad desde los primeros minutos.

Otra de las luchas anunciadas será el enfrentamiento individual entre El Fiscal y Abismo Negro Jr., quienes competirán bajo la modalidad Bull Terrier Match.

Faby Apache y La Catalina también subirán al ring

La rama femenil tendrá presencia con el combate entre Faby Apache y La Catalina contra Flammer y Hiedra.

La experiencia de Faby Apache será una de las principales atracciones de la noche, mientras que Flammer e Hiedra intentarán imponer las condiciones desde el bando rudo.

La cartelera también contempla una lucha de tercias en la que Parkita, Wisin el Dog y Valentino enfrentarán a Parkita Negra, Bastardo y Escoria.

Para abrir la función, Fulgor y Drugz se medirán contra Tiger Fly y Amor Guerrero, en un combate que servirá como presentación para una noche con seis enfrentamientos.

La cita será el viernes 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Palenque de la Feria de Durango y los boletos para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma Xticket.