Triple amenaza: Todo sobre las 3 tormentas y huracanes activos que podrían impactar México

Actualmente, México mantiene vigilancia sobre tres sistemas tropicales que se desplazan por aguas cercanas al país y que, aunque presentan diferentes trayectorias e intensidades, podrían generar lluvias importantes en distintas entidades durante los próximos días.

El océano Pacífico concentra dos de estos fenómenos, mientras que un tercero se encuentra en el golfo de México. Entre ellos destaca la más reciente formación de una tormenta tropical la tarde de este mismo miércoles 7 de octubre, que podría convertirse en huracán y acercarse a las costas del noroeste del país.

Las autoridades meteorológicas mantienen seguimiento a la evolución de los sistemas debido a que las condiciones del océano podrían favorecer cambios en su intensidad y trayectoria.

Tormenta “Simon” podría convertirse en huracán y tocar tierra

El fenómeno que actualmente genera mayor atención es la recientemente formada tormenta tropical “Simon”, que se encuentra a unos 285 kilómetro al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a unos 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a los 13 kilómetros por hora y se espera que entre el jueves y el viernes se fortalezca.

De acuerdo con el pronóstico, el viernes 10 de octubre podría alcanzar la categoría de huracán 1, e incluso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apunta a que su intensidad aumentaría durante ese mismo día, hasta llegar a categoría 2 hacia la tarde.

Su desplazamiento continuaría hacia el noroeste y, para el lunes 12 de octubre, el sistema podría aproximarse a las costas de Sinaloa todavía como huracán categoría 2.

Hasta ahora se prevé que “Simon” pueda tocar tierra en dos ocasiones, la primera en el estado de Jalisco y la segunda en Sinaloa.

‘Rachel’ también mantiene vigilancia en el Pacífico

El segundo sistema que se encuentra en el océano Pacífico es el huracán ‘Rachel’, aunque su comportamiento sería diferente al de “Simon”.

Actualmente se ubica a alrededor de mil 290 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 11 kilómetros por hora.

Aunque el sistema mantiene una trayectoria alejada de las costas mexicanas, los pronósticos contemplan que posteriormente pueda modificar su desplazamiento y acercarse hacia la zona de Baja California.

El pronóstico señala que, antes de llegar a la costa, ‘Rachel’ perdería fuerza y podría degradarse hasta convertirse en una tormenta subtropical.

Aun con esta disminución en intensidad, el sistema podría favorecer lluvias y condiciones de inestabilidad en Baja California durante los próximos días.

‘Isaías’ avanza en el golfo de México

El tercer sistema bajo vigilancia se encuentra en el golfo de México y corresponde a la tormenta tropical ‘Isaías’.

Este fenómeno se localiza aproximadamente a 395 kilómetros de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Su desplazamiento es hacia el este-noroeste, a una velocidad cercana a los 13 kilómetros por hora, por lo que su trayectoria apunta principalmente hacia el norte y posteriormente hacia territorio estadounidense.

Aunque existe la posibilidad de que alcance la categoría de huracán categoría 2, representa un menor riesgo directo para las costas mexicanas debido a que su trayectoria se mantiene alejada del territorio nacional.

El pronóstico contempla que ‘Isaías’ se fortalezca a huracán categoría 1 durante el jueves 8 de octubre y posteriormente pueda alcanzar categoría 2 antes de continuar su desplazamiento hacia Estados Unidos.

Estados que podrían recibir lluvias intensas

La presencia simultánea de los tres sistemas también favorecerá condiciones de lluvia en diferentes regiones del país, principalmente en estados ubicados en las costas del Pacífico y del golfo de México.

Durante los próximos dos días, se esperan lluvias intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Yucatán, relacionadas con la circulación de los sistemas tropicales.

Posteriormente, las condiciones cambiarán hacia el occidente del país. Para el sábado 10 de octubre, Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar lluvias intensas asociadas con la evolución y desplazamiento de ‘Simón’.

Para el domingo 11 de octubre, el pronóstico contempla precipitaciones en Baja California por la influencia de ‘Rachel’, mientras que Sinaloa podría recibir lluvias relacionadas con el acercamiento de ‘Simón’.

Sin embargo, estas condiciones pueden ir actualizándose a lo largo de los días, por lo que se sugiere a la población mantenerse al tanto del estado de los tres sistemas.