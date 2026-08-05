Tromba deja vehículos varados, casas inundadas y bardas colapsadas en Durango

La intensa tormenta que cayó la tarde de este miércoles sobre la ciudad de Durango provocó inundaciones, vehículos atrapados, ingreso de agua en viviendas y el colapso de bardas, además de obligar al cierre preventivo de parques.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Dirección Municipal de Protección Civil, las precipitaciones alcanzaron hasta 54.6 milímetros en uno de los puntos de medición, mientras que las rachas de viento llegaron a los 61 kilómetros por hora.

Las mayores afectaciones se concentraron en los sectores norte, noroeste, poniente y suroeste de la capital.

Rescatan a trabajadores de camión atrapado

Uno de los servicios más relevantes se registró en la colonia Miguel de la Madrid, donde un camión que transportaba personal de maquila quedó atrapado por la fuerza de la corriente.

Elementos de Protección Civil realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a todos sus ocupantes. Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

En Puente Negro también fueron auxiliados dos vehículos que quedaron varados debido a la acumulación de agua. Las personas que permanecían en su interior fueron resguardadas y tampoco presentaron lesiones.

Sobre el bulevar Primo de Verdad se efectuaron labores de desagüe y el rescate de varios vehículos, entre ellos un camión, mientras que en el fraccionamiento FOS La Virgen se desplegaron maniobras para retirar otras unidades atrapadas por la inundación.

Agua entra a viviendas y colapsa una barda

En la colonia San Ángel, las brigadas realizaron la extracción de agua en tres viviendas afectadas y participaron en trabajos de desazolve para facilitar el descenso de los niveles.

Por otra parte, en la colonia Insurgentes fue acordonada preventivamente una barda que colapsó durante la tormenta. El seguimiento de este caso quedó a cargo de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Ante el aumento de los niveles en canales y escurrimientos, las autoridades también determinaron cerrar temporalmente los parques de la ciudad para evitar riesgos entre sus visitantes.

Personal operativo mantiene recorridos en Presa del Hielo, Arroyo Seco, Puente Negro, Carril 2000, Constelaciones y Felipe Ángeles, considerados puntos de atención ante las precipitaciones.

Hasta el corte preliminar no se habían informado personas lesionadas. Los trabajos continuaban durante la noche en distintos sectores y se esperaba la emisión de una nueva actualización sobre los daños y servicios atendidos.