Tromba inunda de nuevo el fraccionamiento San Ángel, en Durango; vecinos acusan incumplimiento

La tromba que azotó durante los primeros minutos de este sábado al poniente de la ciudad de Durango, volvió a causar inundaciones en el fraccionamiento San Ángel, cuyos habitantes están planeando manifestaciones porque no se han cumplido las medidas preventivas que les prometieron desde el año pasado.

Aunque las afectaciones de esta madrugada se focalizaron en la calle Centauro, el temor de los vecinos del San Ángel es que se repita la emergencia que el 6 de septiembre del 2025, cuando un aguacero en la zona ocasionó que el agua invadiera el interior de decenas viviendas de casi todas las calles del fraccionamiento, causando cuantiosas pérdidas materiales.

La organización de vecinos refirió que durante la atención a dicha emergencia el Ayuntamiento de Durango se comprometió a realizar modificaciones de infraestructura para que no volviera a ocurrir una inundación similar, como la recolocación de pavimento y de alcantarillas, para permitir una mayor captación; entre otras modificaciones.

Sin embargo, en pleno inicio de la temporada de lluvias del 2026, tales cambios no han ocurrido.

Ante este escenario y la tromba que se registró la madrugada de este sábado, se está considerando una manifestación sobre la salida carretera a Mazatlán para exigir el cumplimiento de dichos acuerdos y evitar que más vecinos sigan teniendo afectaciones.