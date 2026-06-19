Tromba inunda viviendas en Llano Grande; pronóstico prevé más lluvias este sábado en Durango

Las lluvias continuarán este sábado en gran parte de la zona serrana de Durango. En el poblado Llano Grande, ubicado en la Sierra Madre Occidental y perteneciente al municipio de Durango, una tromba registrada el jueves provocó inundaciones en calles y viviendas.

De acuerdo con reportes de habitantes de la comunidad, la intensa precipitación ocasionó que en cuestión de minutos las calles quedaran completamente cubiertas por el agua, la cual descendió desde las partes altas de la sierra.

La fuerza de la corriente provocó que el nivel del agua ingresara a varias viviendas, generando afectaciones entre las familias del lugar.

Pronóstico para el sábado 20 de junio

Para este sábado se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes en la región serrana, principalmente en los municipios de San Dimas, Pueblo Nuevo, Durango y Mezquital , donde se espera la mayor acumulación de precipitaciones. En el resto del estado se prevén lluvias ligeras.

En la ciudad de Durango se espera un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana, 32 por la tarde y 18 por la noche.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del viernes, el termómetro marcó 7.5 grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví, misma temperatura que en Navíos, comunidad cercana a Llano Grande. En San Bernardo se reportaron ocho grados y en Hidalgo 10.

En el municipio de Durango la temperatura mínima fue de 15 grados; en Vicente Guerrero, 16; en Canatlán, 17; en Santiago Papasquiaro, 19; en Lerdo, 22; en Cuencamé e Indé, 23; y en Topia, 25 grados centígrados.