Tropezón duranguense en el BOXAM de España: tres derrotas en el debut de la categoría Sub-15

Un arranque adverso registró la delegación de boxeo de Durango en la jornada inaugural del Torneo Internacional BOXAM, celebrado en La Nucía, Alicante. Los tres pugilistas locales de la categoría Sub-15 que vieron acción en la jornada de apertura cayeron en sus respectivos compromisos, dejando un saldo de tres derrotas consecutivas sobre el encordado español.

En la división de menos de 60 kilogramos, Johana Perales protagonizó el combate más cerrado para la causa mexicana. La duranguense se enfrentó a la serbia Mía Topic en un pleito de constante intercambio táctico donde Perales mostró soltura y desplazamiento. Sin embargo, los jueces otorgaron la victoria a la europea mediante una decisión dividida al término de los tres asaltos.

Cerca de tocar la gloria

Por su parte, la participación de Ricardo Figueroa en la categoría de menos de 46 kilos concluyó sin siquiera subir al ring. Debido a un fallo logístico y de itinerario por parte del personal de apoyo de la delegación nacional, el peleador no se presentó a tiempo a la zona de combate, decretándose el walkover a favor del local Unai López Casal.

El tercer tropiezo ocurrió en los menos de 66 kilogramos, donde José Edmundo Ordaz se midió ante el polaco Jan Val. El enfrentamiento inició con ritmo acelerado, pero una derecha certera a la barbilla conectada por el europeo envió al duranguense a la lona. Aunque Ordaz se reincorporó de inmediato, el réferi aplicó el conteo de protección y dictaminó la suspensión del combate por RSC en el primer asalto.

Buscan recuperar el buen camino

Las tres caídas iniciales exhibieron escenarios distintos: una apretada tarjeta de los jueces, un descuido organizativo fuera del cuadrilátero y una detención referil en el primer episodio. Estos resultados marcaron un complejo debut para los peleadores locales dentro del certamen, evidenciando la rigurosidad de la justa internacional.

A pesar del desfavorable inicio en la categoría Sub-15, la representación duranguense mantendrá actividad en los días subsiguientes en el torneo español. La responsabilidad de modificar la inercia recaerá ahora en Saedh Bueno, dentro del sector Sub-19, y en Marcos Heraclio Rodríguez, quien competirá en la división Sub-17.