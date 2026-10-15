'Trudy' se intensifica a huracán categoría 1 en el Pacífico, ¿cuál es su trayectoria hoy 15 de octubre?

Este jueves 15 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón "Trudy" se intensificó a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

El organismo detalló que "Trudy" alcanzó la categoría de huracán durante la madrugada y que, a las 06:00 horas, su centro se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De igual forma, el SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil .

¿Cuál es la trayectoria de "Trudy" hoy 15 de octubre?

El huracán "Trudy" registra este jueves vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.

También se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

Si quieres seguir en tiempo real la ubicación y ruta que tendrá “Trudy” este 15 de octubre, puedes revisar los sitios Zoom Earth o Windy, donde además de la trayectoria podrás consultar las actualizaciones sobre la intensidad del ciclón.