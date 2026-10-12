Trudy y Josephine: los próximos ciclones que podrían poner en alerta a México

Tras el paso de los ciclones recientes, la atención sobre las costas mexicanas continúa. La temporada 2026 todavía tiene varias semanas por delante y las listas oficiales ya tienen preparados los nombres de los siguientes sistemas que podrían desarrollarse en el Pacífico y el Atlántico.

Trudy y Josephine son los próximos nombres disponibles, en dos cuencas desde las que pueden llegar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje a territorio mexicano. La temporada oficial se extenderá hasta el 30 de noviembre.

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Trudy y Vance, los siguientes en el Pacífico

En el Pacífico oriental, después de Simón, la lista continúa con Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Estos nombres se asignarían, en ese orden, a los próximos sistemas que alcancen categoría de tormenta tropical. Si posteriormente se convierten en huracanes, conservarán el nombre recibido.

Para esta cuenca, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una temporada con actividad por arriba del promedio, con entre 18 y 21 ciclones con nombre.

La previsión contempla nueve o 10 tormentas tropicales, cinco o seis huracanes de categorías 1 y 2, y cuatro o cinco huracanes mayores, de categorías 3, 4 o 5. En conjunto, el pronóstico representa entre nueve y 11 huracanes durante toda la temporada.

Josephine y Kyle, los nombres que siguen en el Atlántico

En el Atlántico, que comprende también al Golfo de México y al mar Caribe, el siguiente nombre después de Isaías es Josephine.

Si se desarrollan más ciclones, seguirían Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred, de acuerdo con la lista oficial de 2026.

Para esta región, el SMN estimó entre 11 y 15 ciclones con nombre: siete u ocho tormentas tropicales, tres a cinco huracanes de categorías 1 y 2, y uno o dos huracanes mayores.

Así, la previsión para el Atlántico contempla entre cuatro y siete huracanes a lo largo de la temporada, con una actividad cercana o por debajo del promedio.

Cuenca Nombres restantes Pacífico oriental Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke Atlántico, Golfo de México y Caribe Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred

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México todavía tiene semanas de vigilancia

Entre ambas cuencas, el pronóstico inicial sumó de 29 a 36 ciclones con nombre para 2026. Con octubre en marcha, todavía existe posibilidad de nuevos desarrollos antes del cierre de noviembre, por lo que la vigilancia continúa en las costas mexicanas.

Los estados con mayor incidencia histórica de impactos son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, según Conagua. La trayectoria que adopten los nuevos sistemas determinará qué regiones podrían enfrentar sus efectos durante las semanas restantes.