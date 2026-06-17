'Es una muy buena mujer, pero está muy asustada': Trump vuelve a arremeter contra Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar la relación con México al lanzar nuevas declaraciones contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su participación en la cumbre del G7 celebrada en Francia.

El mandatario republicano aseguró que los cárteles del narcotráfico tienen el control del país y afirmó que la mandataria mexicana es “una mujer muy asustada”, comentarios que rápidamente generaron reacciones en ambos lados de la frontera.

Nuevos señalamientos desde la cumbre del G7

Durante un discurso ofrecido al cierre de actividades del G7, Trump afirmó que México ha perdido el control de parte de su territorio debido a la influencia de las organizaciones criminales. En ese contexto, sostuvo que los grupos del narcotráfico tienen un peso determinante en distintas regiones del país y cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para enfrentarlos.

El mandatario estadounidense aseguró además que siente aprecio por Claudia Sheinbaum, pero señaló que, a su juicio, la presidenta mexicana actúa con temor frente a los cárteles. La declaración se suma a otras expresiones similares realizadas por Trump en meses recientes, cuando incluso afirmó que había ofrecido apoyo militar a México para combatir a estas organizaciones.

México ha rechazado esas acusaciones

Desde el gobierno mexicano, la postura ha sido clara, las afirmaciones sobre que los cárteles gobiernan el país han sido rechazadas en diversas ocasiones . Sheinbaum ha sostenido que México es un Estado soberano y que las instituciones nacionales son las responsables de conducir las políticas de seguridad y justicia.

Asimismo, en semanas recientes la presidenta ha descartado que exista una ofensiva directa encabezada por Trump contra su administración y ha atribuido parte de las críticas provenientes de Estados Unidos a sectores políticos interesados en deteriorar la relación entre ambos países.

Mientras tanto, la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda compartida. De hecho, funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente avances importantes en la coordinación entre ambos gobiernos, aunque las declaraciones de Trump vuelven a colocar el debate político en el centro de la conversación internacional.