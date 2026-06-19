Trump está mal informado sobre México: Claudia

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la calificó como "una mujer asustada" y afirmó que el gobierno mexicano "ha perdido el control del país" frente al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que no caerá en confrontaciones y aseguró que el mandatario estadounidense está mal informado sobre la realidad de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que el gobierno federal mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia y construir la paz, al tiempo que reiteró la defensa de la soberanía nacional.

"Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa; sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma", afirmó.