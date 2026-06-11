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Trump pone en duda el T-MEC

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EL UNIVERSAL
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El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles contra México, al advertir que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos "por tierra" y que podría no renovar el T-MEC.

"Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

"El mar fue mucho más difícil", señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas "narcoembarcaciones". "Muchas drogas estaban entrando por mar", dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas "ha caído en un 97%".

Trump se quejó de que antes, los narcotraficantes que transportaban drogas a Estados Unidos eran "detenidos y luego liberados" y volvían a traficar. "Ahora ya no pueden hacerlo por segunda vez", señaló.

Más tarde, al ser cuestionado sobre la revisión del T-MEC, Trump dijo que "para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor" sin el tratado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: T-MEC drogas, Estados, Unidos, entran

               

                
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