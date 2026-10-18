Trump: ya pagó México el muro con aranceles

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México ha pagado "muchas veces" el costo del muro fronterizo construido durante sus dos mandatos gracias a los aranceles que Washington ha impuesto al país vecino.

"México sí pagó por ese muro -para que quede claro-, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia", dijo el mandatario durante un mitin de campaña celebrado este sábado en Highland Heights, Kentucky.

Durante su intervención, el Presidente defendió su política comercial y reivindicó la construcción de la barrera, al afirmar que los ingresos obtenidos mediante los gravámenes superan ampliamente el costo de la obra. "México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces", subrayó.