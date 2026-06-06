Tsuru choca contra ambulancia de Cruz Roja en la colonia Ciénega

Poco después del mediodía de este sábado 6 de junio, se registró un percance vial entre una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y un vehículo particular, en la colonia Ciénega de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Enrique Carrola Antuna y calle profesor Fernando Carrillo, donde un vehículo de la marca Nissan Tsuru se impactó contra la unidad 122 de Cruz Roja.

Luego del incidente, en el lugar se hicieron presentes autoridades de vialidad, quienes serán las encargadas de realizar el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades.

Luego del choque, los conductores y tripulantes de ambas unidades permanecieron en el lugar a la espera de lo que determinen las autoridades.

Hasta el momento, en el hecho no se reportaron personas lesionadas.