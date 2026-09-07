'Tu búsqueda ha terminado': Tras 16 años desaparecido, maestro de Durango es localizado sin vida

La angustia e incertidumbre han terminado para una familia duranguense, luego de que tras 16 años fuera localizado uno de sus integrantes que desapareció en la ciudad de Durango.

Se trata de Felipe Solís, un maestro duranguense que desempeñaba sus labores en el municipio de Mezquital, pero que un día ya no se supo nada de él y la última vez que lo vieron fue cuando se dirigía a comprar algunas cosas.

Su desaparición ocurrió el 10 de abril de 2010 en la capital; su familia ya no tuvo comunicación con él y esto derivó en interponer una denuncia.

Desde entonces, su familia y amigos permanecieron buscándolo por distintos medios, sin obtener información para dar con su paradero. Con la creación de los colectivos de búsqueda, se unieron a ellos con la esperanza de volver a verlo y, después de tiempo, fue posible tener noticias.

A través de la página de Madres Buscadoras de Durango se informó que lamentablemente el maestro fue localizado sin vida, sin embargo, por fin podrá tener un lugar donde descansar y que sus familiares puedan visitarlo.

"Prof. Felipe Solís, tú búsqueda ha aterminado. Tu familia finalmente puede decir: 'Te encontramos'. No se rinderon, no se cansaron, nunca te olvidaron", se lee.

No se especificó más información sobre su hallazgo; sin embargo, el colectivo recalcó que espera que la paz que "durante años les fue negada" llegue tras encontrarlo.

"Hoy se termina una larga espera, aunque el dolor permanezca. Que esta certeza les permita, poco a poco, encontrar la paz que durante tantos años les fue negada. Descansa en paz, Prof. Felipe. Tu familia te buscó hasta encontrate. Tu memoria vivirá siempre", finaliza el post.

La noticia ha conmocionado a los duranguenses, quienes han externado sus condolencias a la familia a través de los comentarios.

Los desaparecidos en Durango

El caso del profesor Felipe mantiene la esperanza en otras familias que luchan por seguir buscando a sus familiares, algunos con fecha de desaparición de hace más de 15 años, otros de hace meses.

Al corte de mayo de este 2026, la organización "Red Lupa" dio a conocer que hay al menos mil 118 personas desaparecidas en el estado ; el 82.38 por ciento son hombres y el 17.44 son mujeres.

De estas cifras, son cinco municipios de donde más hay desapariciones: Durango (712), Gómez Palacio (117), Lerdo (35), Cuencamé (39) y Pueblo Nuevo (40).