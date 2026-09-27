¿Tu celular termina en 3? El 30 de septiembre vence el plazo para registrarlo

Las personas que utilizan una línea celular de prepago deben revisar el último dígito de su número: está por vencer otro plazo del calendario establecido para vincularlo con su titular.

En esta ocasión corresponde a los números terminados en 3. Sus usuarios tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para completar el registro. Después de esa fecha, las líneas que sigan sin vincularse podrán ser suspendidas.

¿A quiénes les toca registrar su línea?

El plazo aplica a las líneas de recarga o prepago que terminan en 3 y aún no están registradas, sin importar la compañía telefónica.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas de pospago ya están asociadas a los datos proporcionados al contratar el plan. Quienes tengan dudas sobre el estado de su número pueden consultarlo en la plataforma de su operador.

¿Cómo registrar una línea celular?

El trámite es gratuito y puede iniciarse en el portal oficial de registro de la CRT. Allí se selecciona la compañía telefónica y el sistema dirige al usuario a la plataforma correspondiente.

Para hacerlo en línea, se solicita el número telefónico y una identificación vigente. El usuario debe fotografiar el documento y validar su identidad con la cámara del celular. Al completar el proceso, la compañía envía un folio de confirmación por mensaje SMS.

También es posible acudir al centro de atención de la compañía con una identificación vigente. Si el trámite se hace por internet, es importante verificar que la página pertenezca al operador y evitar enlaces enviados por desconocidos. Las compañías no realizan llamadas para confirmar el registro.

Transformación Digital

¿Qué pasa si no se registra antes del 30 de septiembre?

Una vez vencido el plazo, las compañías tienen hasta 72 horas para suspender temporalmente las líneas terminadas en 3 que continúen sin vincularse.

Durante la suspensión no estarán disponibles las llamadas ordinarias, los mensajes ni los datos móviles. El usuario todavía podrá llamar a servicios de emergencia, números de orientación ciudadana y su compañía telefónica.

La suspensión no implica perder inmediatamente el número. Al completar el registro, el servicio se reactivará.

Después de la terminación 3, el calendario continuará de la siguiente manera: