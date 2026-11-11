'Tu dinero no vale tu vida', sujeto amenaza a cajera de BBVA en Gómez Palacio; se lleva 50 mil pesos

Un sujeto que presuntamente portaba un arma de fuego logró apoderarse de más de 50 mil pesos en efectivo durante un asalto cometido la tarde del martes 10 de noviembre, en una sucursal bancaria BBVA ubicada en el sector Hamburgo, del municipio de Gómez Palacio, Durango, donde amenazó a una empleada mediante un mensaje escrito para obligarla a entregarle el dinero.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:15 horas, en el establecimiento bancario localizado en Plaza Palmas, sobre el bulevar Ejército Mexicano, en las inmediaciones de su cruce con el bulevar Francisco Villa, donde un hombre ingresó al área de cajas y se aproximó a una de las trabajadoras.

De acuerdo con la declaración de la empleada, el individuo era de tez morena oscura, complexión robusta y aproximadamente 1.80 metros de estatura, quien vestía camisa verde de manga larga, chaleco abultado de color oscuro y pantalón de mezclilla azul. El desconocido se acercó a la ventanilla y colocó una bolsa negra sobre el mostrador, de donde sacó un papel que contenía una amenaza dirigida a la cajera.

En el mensaje se podía leer la frase "Tu dinero no vale tu vida", mientras que el sujeto, sin necesidad de levantar la voz, mostró un arma corta que llevaba oculta entre su vestimenta y exigió que le entregaran todo el efectivo disponible, por lo que la trabajadora, ante el temor de sufrir alguna agresión, terminó entregándole la cantidad de 50 mil 640 pesos.

Una vez que obtuvo el dinero, el presunto delincuente advirtió a la empleada que no hiciera escándalo y que esperara 20 minutos antes de dar aviso sobre lo sucedido, para posteriormente abandonar la sucursal bancaria. La afectada manifestó que no logró observar hacia dónde se dirigió el individuo, por lo que se desconoce si escapó caminando o utilizó algún vehículo.

El asalto generó la activación del botón de pánico de la institución bancaria, cuyo reporte quedó registrado ante el número de emergencias 911, provocando la movilización de elementos de seguridad, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes investigadores, quienes acudieron al establecimiento para recabar información sobre lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades levantaron la entrevista correspondiente a la empleada afectada y comenzaron las diligencias para revisar las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores de la sucursal, con la finalidad de establecer la ruta de escape e identificar al responsable del robo, mientras que la información recabada será turnada a la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.