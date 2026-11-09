Tu extracto bancario en Excel sin teclear una sola cifra: cómo hacerlo y comprobar que cuadre

Cómo convertir PDF a Excel con tus extractos bancarios, limpiar fechas e importes y comprobar que el saldo cuadre antes de usarlos en tu contabilidad.

Cada fin de mes, autónomos, pequeñas empresas y gestorías repiten la misma tarea: abrir el PDF del banco y copiar a mano decenas de movimientos en una hoja de cálculo. Es lento, aburrido y basta un dígito mal tecleado para que nada cuadre.

Pasar el extracto directamente a Excel ahorra ese trabajo, siempre que sepas qué método usar y cómo revisar el resultado.

Qué contiene un extracto bancario en PDF

Casi todos los extractos siguen la misma estructura. Arriba aparece una cabecera con el titular, el IBAN, el período y el saldo inicial. Después viene el cuerpo, con una fila por operación: fecha, fecha valor, concepto, importe y saldo. Al final suele haber un resumen.

El problema es que cada banco organiza estos datos a su manera. Cambian las anchuras de columna, el formato de las fechas y la forma de mostrar cargos y abonos. Además, hay dos tipos de PDF: los nativos, generados por el banco con texto real, y los escaneados, que son solo imágenes de papel.

Por qué copiar y pegar no funciona

Si seleccionas el texto del PDF y lo pegas en Excel, lo más probable es que todo acabe en una sola columna. Los conceptos largos que ocupan dos líneas se parten en filas distintas, y los importes se pegan como texto en lugar de números.

Corregir eso a mano puede llevar más tiempo que teclear los datos desde cero. Por eso conviene usar una herramienta que reconozca la tabla y respete las columnas.

Cómo convertir PDF a Excel online

La forma más directa es usar un conversor que funcione en el navegador. Para convertir PDF a Excel sin instalar programas, subes el extracto, esperas unos segundos y descargas una hoja de cálculo con las filas y columnas ya separadas.

Si quieres convertir PDF a Excel para editar tus datos, PDFFly reconoce la estructura de las tablas, genera un archivo XLSX y acepta PDF de hasta 100 MB. También admite extractos escaneados mediante OCR, que convierte la imagen en celdas editables. Procesa un archivo cada vez, así que conviene convertir los meses uno por uno.

Como los extractos contienen datos sensibles, revisa siempre cómo trata los archivos cada servicio. Según su web, PDFFly elimina los archivos de sus servidores poco después del procesamiento.

Pasar de PDF a Excel con el propio Excel

Si prefieres pasar de PDF a Excel sin salir del programa y usas Microsoft 365 en Windows, Excel puede importar las tablas directamente. Ve a Datos, Obtener datos, Desde un archivo y Desde PDF, elige el extracto y selecciona las tablas que quieres cargar. En la ventana del Navegador puedes previsualizar cada tabla antes de cargarla, lo que ayuda a elegir la que contiene los movimientos y no la cabecera o el resumen.

Este método funciona bien con PDF nativos de estructura sencilla, pero no lee extractos escaneados. Con algunos bancos, el resultado necesita bastantes ajustes, sobre todo cuando los conceptos ocupan varias líneas.

Limpia los datos antes de usarlos

Después de pasar PDF a Excel, dedica unos minutos a revisar:

- Decimales: si los importes aparecen alineados a la izquierda, Excel los trata como texto. Revisa si el archivo usa coma o punto decimal y ajusta la configuración regional.

- Fechas: comprueba que Excel las reconozca como fechas y no como texto, o no podrás ordenarlas ni filtrarlas.

- Filas repetidas: elimina las cabeceras y pies de página que se repiten en cada hoja del extracto.

- Signos: asegúrate de que los cargos aparezcan en negativo y los abonos en positivo.

Comprueba que el saldo cuadre

Antes de usar la hoja en tu contabilidad, haz una prueba sencilla: suma todos los movimientos y añádelos al saldo inicial. El resultado debe coincidir con el saldo final del extracto. Si no cuadra, falta alguna operación o algún importe se ha leído mal.

Compara también el número de movimientos del PDF con el número de filas de la hoja. Es la forma más rápida de detectar líneas perdidas.

Organiza tus extractos para el futuro

Guarda cada mes en una hoja separada, con el mismo orden de columnas, y conserva el PDF original como respaldo. Pon a los archivos nombres con el año y el mes, por ejemplo "2026-09_cuenta_empresa.xlsx", para encontrarlos rápido cuando llegue el cierre trimestral o la declaración de la renta. Tanto si buscas un sistema de contabilidad PDF para archivar los originales como una plantilla de contabilidad Excel para clasificar gastos, la clave es mantener la misma estructura todos los meses.

Conclusión

Convertir un extracto bancario a Excel ahorra horas de trabajo manual y reduce los errores de tecleo. Usa un conversor que reconozca tablas, limpia fechas e importes y comprueba siempre que el saldo cuadre. Con los datos ordenados, conciliar cuentas y preparar impuestos se vuelve mucho más sencillo.