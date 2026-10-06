¿Tu nombre tiene un error en el acta de nacimiento? Así puedes solicitar una corrección

Una letra equivocada, un apellido incompleto o un dato que no coincide con tus documentos puede convertirse en un problema cuando necesitas realizar un trámite. Si detectaste un error en tu acta de nacimiento, conviene revisar su origen antes de solicitar que lo corrijan.

La Plataforma Nacional del Registro Civil permite consultar servicios relacionados con actas y presentar algunas solicitudes por internet. Sin embargo, el procedimiento depende del tipo de inconsistencia y de los trámites disponibles en la entidad donde se realizó el registro.

También te puede interesar: ¿Dónde saco mi CURP biométrica en Durango? Lista de módulos, horarios y requisitos

¿Qué errores se pueden corregir?

El primer paso es distinguir si el dato equivocado apareció al digitalizar el acta o si ya estaba asentado en el documento original.

La opción denominada “Corrección de registro de acta” está dirigida a errores generados al incorporar la información al Sistema Nacional de Registro de Identidad. Por ejemplo, cuando el nombre aparece correctamente en el acta original, pero tiene una letra distinta en su versión digital.

El portal también contempla la “Aclaración administrativa de acta”, que permite solicitar la aclaración de datos asentados en el documento, mediante pruebas que respalden la información correcta.

Esto no significa que cualquier cambio de nombre, apellido o fecha de nacimiento pueda resolverse con una solicitud digital. El Registro Civil debe determinar qué procedimiento corresponde conforme a las reglas de cada entidad.

¿Cómo solicitar la corrección por internet?

Ingresa a miregistrocivil.gob.mx y selecciona la entidad donde está registrado el documento. La plataforma mostrará los trámites disponibles para ese estado.

Si aparece la opción de corrección, revisa sus requisitos e inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Después deberás proporcionar la información del titular y adjuntar los archivos solicitados.

Para corregir errores de digitalización, la ficha del trámite pide una identificación oficial vigente del titular y el acta que se desea corregir. Ambos documentos pueden cargarse en formato PDF, JPG o PNG.

En una aclaración administrativa también se solicitan documentos que acrediten el dato correcto, además del pago correspondiente. Por eso, conviene reunir las pruebas antes de iniciar la solicitud.

También te puede interesar: Guía rápida para sacar tu pasaporte mexicano y no morir en el intento

¿Cuánto cuesta y cómo darle seguimiento?

El portal señala que los costos varían según la entidad federativa; no existe una tarifa única nacional para estos procedimientos.

Las fichas consultadas indican un tiempo de respuesta de cinco días, aunque es necesario revisar las condiciones del servicio disponible para tu estado. La plataforma también permite consultar el estado de una solicitud mediante Llave MX.

Si la opción que necesitas no está habilitada o el error requiere otro procedimiento, consulta al Registro Civil de la entidad donde fuiste registrado.

Antes de pagar por otra copia del acta, revisa nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento. Obtener nuevamente el documento no corrige por sí mismo los datos equivocados.