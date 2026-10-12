¿Tu recibo de agua llegó 'cargado'?, AMD aclara cobro de 5 mil pesos en Durango

Los usuarios que presenten en su recibo de agua un cobro mayor al registrado en meses anteriores en el municipio de Durango, podría ser porque presentan daños en la infraestructura de su domicilio o a alguna fuga, aseguró Aguas del Municipio de Durango (AMD), al señalar que el sistema no presenta fallas al momento de generar los cobros.

Ante la situación registrada hace algunas semanas, cuando se reportaron recibos de más de 5 mil pesos en algunos domicilios, cuyos montos anteriores eran de 200 o 300 pesos , el director del organismo, Jesús González Smith, explicó que el sistema únicamente actualizó el cobro en casos donde anteriormente pagaban una cuota fija.

CINCO MIL PESOS DE COBRO

En otros casos que se han presentado, por ejemplo, el de una persona que se quejó porque su recibo llegó por más de 5 mil pesos, se confirmó que tenía una fuga de agua.

Explicó que, en ese caso, no se trataba de un error del sistema, sino de un problema en la infraestructura de la vivienda, principalmente porque tenía muchos años de antigüedad. La fuga provocaba que el agua estuviera corriendo durante todo el día, pero la situación no era visible porque se estaba desperdiciando dentro de la cisterna.

“Al momento de que se está tirando de la cisterna todo el día, el medidor sigue pasando agua y sigue contabilizando el agua, aunque se tire, ya pasó por el medidor, entonces ya es responsabilidad del usuario; se verificó que tenía una fuga y la reparó”, expresó.

El funcionario declaró que se busca ayudar a los usuarios. En este caso, se realizó la supervisión y detección de la fuga, aunque la reparación corrió por cuenta del propietario del domicilio. Posteriormente, se le respaldó mediante un convenio de pago.

Apuntó que la ciudadanía debe tener claro que, si el agua pasa por el medidor, se cobra. Por ello, si reciben un recibo con un monto elevado, deben acudir a la dependencia para que se revise su caso de manera específica, ya que podría tratarse de una fuga.

También pueden reportar el cobro elevado a través de la línea de Aquatel, a fin de que el personal programe una visita de verificación.