¿Tu Smart TV te está espiando? Esto es lo que hay detrás de la función que registra lo que ves

Las Smart TV ya no solo sirven para ver series, películas o televisión abierta. También pueden conectarse a internet, recomendar contenido, mostrar anuncios personalizados y recopilar información sobre los hábitos de los usuarios.

En los últimos días se volvió viral una advertencia que asegura que algunas televisiones inteligentes “toman capturas” de lo que aparece en pantalla para identificar qué ve cada persona. Aunque el mensaje circula con un tono alarmista, sí existe una tecnología detrás de esta práctica: se llama ACR, o Reconocimiento Automático de Contenido.

¿Qué es el ACR en una Smart TV?

El Reconocimiento Automático de Contenido es una tecnología que permite identificar lo que aparece o se reproduce en una pantalla. Para hacerlo, el televisor genera pequeñas “huellas digitales” del contenido, ya sea de audio o imagen, y las compara con bases de datos para reconocer programas, películas, anuncios, videojuegos o transmisiones.

En términos simples: la televisión puede detectar qué contenido estás viendo, incluso si proviene de una app, de televisión por cable, de una consola de videojuegos o de un dispositivo conectado por HDMI.

Esa información puede usarse para ofrecer recomendaciones, medir audiencias y mostrar publicidad personalizada.

¿Por qué se encendieron las alertas?

El tema tomó fuerza luego de que la Fiscalía General de Texas, en Estados Unidos, presentó demandas contra grandes fabricantes de televisores como Samsung, Sony, LG, Hisense y TCL, a quienes acusó de recopilar y monetizar datos de visualización mediante ACR sin dar suficiente aviso a los consumidores.

De acuerdo con los señalamientos de la autoridad texana, esta tecnología podía registrar información del contenido visto en los televisores inteligentes y utilizarla con fines comerciales, principalmente para publicidad dirigida.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que la demanda señala que el sistema podía capturar información de la pantalla con alta frecuencia, incluso cada 500 milisegundos, es decir, hasta dos veces por segundo, según reportes sobre el caso.

Sin embargo, es importante precisar que esta cifra forma parte de las acusaciones legales y no significa que todos los modelos, marcas o usuarios estén siendo monitoreados de la misma forma.

Samsung y LG llegaron a acuerdos

Tras las demandas, Samsung llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Texas en febrero de 2026. La autoridad informó que la empresa aceptó no recopilar datos mediante ACR sin informar plenamente a los usuarios y obtener su consentimiento previo.

En mayo de 2026, Texas también anunció un acuerdo con LG relacionado con el uso de ACR en televisores inteligentes. Según la Fiscalía, la compañía deberá obtener consentimiento informado antes de recopilar datos de visualización mediante esta tecnología.

¿La televisión te está grabando?

No necesariamente. El ACR no está diseñado para grabar a las personas sentadas frente al televisor ni para activar una cámara. Su función es identificar el contenido que aparece en la pantalla.

Aun así, la preocupación es real porque estos datos pueden revelar mucho sobre los hábitos de una persona o familia: qué ven, a qué hora, con qué frecuencia, desde qué aplicaciones o dispositivos y qué tipo de contenido consumen.

En otras palabras, la televisión no necesita verte físicamente para construir un perfil sobre tus rutinas de entretenimiento.

¿Qué datos puede detectar una Smart TV?

Dependiendo de la marca, modelo y configuración, una Smart TV con funciones de reconocimiento de contenido podría identificar:

Programas de televisión o películas que se reproducen.

Contenido de plataformas de streaming.

Señales de cable o televisión abierta.

Videojuegos conectados por consola.

Dispositivos conectados por HDMI.

Horarios y frecuencia de consumo.

Datos asociados a publicidad personalizada.

Estos datos pueden vincularse con información del dispositivo, conexión a internet o identificadores de publicidad, aunque las políticas cambian según cada fabricante.

¿Qué se pierde si desactivas esta función?

En la mayoría de los casos, desactivar el ACR o las funciones de publicidad personalizada no impide usar el televisor.

Las aplicaciones, entradas HDMI, imagen, sonido y funciones principales deben seguir funcionando. Lo que podría cambiar son las recomendaciones personalizadas, ciertos anuncios dirigidos o funciones relacionadas con medición de audiencia.

Es decir, apagar esta opción no convierte tu Smart TV en una televisión “inservible”; simplemente limita parte del rastreo comercial.

¿Cómo reducir el rastreo en una Smart TV?

La ruta exacta cambia según la marca y el modelo, pero estas opciones suelen encontrarse en apartados como Privacidad, Publicidad, Datos de uso, Servicios de visualización, Reconocimiento de contenido, Live Plus, Smart TV Experience o Uso y diagnóstico.

Al revisar la configuración del televisor, conviene desactivar opciones relacionadas con:

Reconocimiento automático de contenido.

Datos de visualización.

Publicidad personalizada.

ID de anuncios.

Recolección de datos de aplicaciones.

Uso y diagnóstico del dispositivo.

En algunos modelos también aparece la opción de limitar el seguimiento publicitario o restablecer el identificador de anuncios.

La opción más estricta: desconectar la TV de internet

Para quienes buscan una medida más radical, la alternativa es mantener la televisión sin conexión a internet y usar un dispositivo externo para reproducir contenido, como una consola, computadora o reproductor de streaming.

Si la pantalla no está conectada a Wi-Fi o cable de red, se reduce considerablemente la posibilidad de que el televisor envíe datos al fabricante. Aun así, esta medida también implica perder funciones inteligentes propias del equipo, como apps integradas, actualizaciones automáticas o asistentes de voz.

¿Entonces sí te espía?

La respuesta corta es: tu Smart TV puede recopilar información sobre lo que ves, pero no necesariamente te está grabando a ti.

El caso de Texas demuestra que el tema no es solo una teoría viral. Existen demandas, acuerdos y señalamientos oficiales contra fabricantes por el uso de tecnologías de reconocimiento de contenido en televisores inteligentes.

Lo importante es revisar los permisos del dispositivo, leer las opciones de privacidad y desactivar las funciones que no sean necesarias.

En tiempos donde casi todo está conectado a internet, la privacidad también se juega desde el control remoto.