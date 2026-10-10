Tubería antigua en Centro de Durango pone en jaque a AMD

Será hasta que pase la temporada de lluvias o se estabilicen las condiciones climáticas e n Durango capital, cuando las autoridades inicien con una obra para reponer la tubería colapsada en calles del Centro Histórico, principalmente en la calle Negrete.

TUBERÍA COLAPSADA

Jesús González Smith, director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), reconoció que hay un colapso en la tubería, debido a que se trata de una red antigua de barro, con más de 70 años, que ya no funciona y es necesario cambiar.

Eso es lo que provocó la presencia de agua sucia que reportaron vecinos de la calle Negrete, entre Carlos León de la Peña y Miguel de Cervantes Saavedra, dijo que esa zona es un foco rojo donde se comenzará a trabajar, ya sea en cuanto terminen las lluvias o, al menos, a partir del 15 de octubre.

El problema mayor se detectó en el sótano del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde la tubería ya está destruida. Esto provoca que el agua se filtre en la tierra y se manifieste en puntos abiertos, como ocurre en ese espacio del sótano de la dependencia federal.

Planean que sea una obra ágil y rápida, que comenzará en la calle Apartado y continuará hasta la calle Ramírez.

“Vamos a intervenir lo más pronto posible y luego ir cambiando calle por calle para que se pueda reponer el pavimento completo, pero sobre todo para que la gente goce de infraestructura de calidad”, afirmó el funcionario.

SOCIALIZARÁN LA OBRA

Antes del inicio de la obra, precisó que se realizará una planeación y se dará aviso a la ciudadanía. También se dialogará con vecinos, transportistas y la sociedad en general sobre las rutas alternas que deberán tomar, ya que se trata de una vialidad muy transitada.

“Es una calle de muchas rutas, tenemos que también verificar para dónde se van a intercambiar en ese lapso, que es corto, pero dónde puede tener la gente que tomar su camión, dónde pueden hacer sus actividades las familias y sobre todo los negocios porque vamos a tener la calle cerrada”, puntualizó.