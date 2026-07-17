Turismo ya se recupera tras cancelaciones de reservaciones que provocó operativo en Mexiquillo

El operativo federal realizado el pasado 28 de junio en Mexiquillo provocó la cancelación de reservaciones en centros ecoturísticos de Pueblo Nuevo; sin embargo, durante esta semana la afluencia de visitantes comenzó a recuperarse y algunos complejos ya reportan niveles altos de ocupación.

El director de Turismo de Pueblo Nuevo, Jesús Alfredo Amaya Padilla, señaló que, tras el despliegue de las fuerzas federales, varios turistas decidieron cancelar las reservaciones que ya tenían programadas, lo que afectó la ocupación no solo en Mexiquillo, sino también en otros centros ecoturísticos del municipio.

No obstante, aseguró que la actividad turística muestra signos de recuperación y que nuevamente están llegando visitantes a la zona.

"El turismo ya va llegando", expresó el funcionario, quien consideró que el operativo tuvo un impacto menor al que, a su juicio, difundieron algunos medios de comunicación, los cuales calificó de "muy amarillentos".

Amaya Padilla reconoció que el turismo procedente de Sinaloa aún no se recupera a los niveles registrados hace algunos años; sin embargo, afirmó que la ocupación de cabañas en los distintos centros ecoturísticos de Pueblo Nuevo se mantiene en buenos niveles e, incluso, algunos ya alcanzan el 100 por ciento de ocupación.

El operativo federal se llevó a cabo el 28 de junio en la zona de Mexiquillo , donde las autoridades aseguraron una ametralladora, nueve armas largas, cuatro aditamentos para lanzagranadas, ocho granadas, 65 cargadores y dos mil 329 cartuchos útiles de diversos calibres, además de seis chalecos balísticos, cinco fornituras y 10 radios de comunicación.

Asimismo, fueron asegurados seis vehículos, dos de ellos con reporte de robo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.