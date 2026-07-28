'Turismo de mancuerna' atrae a paisanos a Durango durante las vacaciones de verano

En estas vacaciones se percibe afluencia de connacionales que llegaron a Durango para recorrer los principales atractivos turísticos de la entidad y que, posteriormente, viajan a otros destinos de playa.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado de Durango, Héctor Zaragoza, informó que en estas fechas es común que se observe la llegada de paisanos que llegan a visitar a sus familiares.

“De turista receptor ahorita hay mucha afluencia de connacionales. El connacional generalmente tiende a viajar en estas fechas para Durango. Vienen y visitan los diferentes municipios. Vienen a disfrutar del propio Centro Histórico del pueblo mágico de Nombre de Dios, el pueblo mágico de Mapimí también. Y posteriormente visitan la Feria Nacional Villista”.

En tal sentido, expuso que también se ha vuelto común que los connacionales viajan posteriormente con sus familias a los destinos de playa.

“El turista connacional que viene a Durango junto con las familias que radican aquí en Durango posteriormente se van en familias a otros destinos. En este caso el más cercano que es Mazatlán, en segundo término Puerto Vallarta y en tercer término en Cancún. Entonces, se hace un turismo de mancuerna no solamente porque las personas vienen a Durango, sino posteriormente se van a Mazatlán”.

Asimismo, llegan también turistas de paso de otros estados. “Para estas fechas vienen muchos grupos de turistas que vienen del centro de la República, vienen de Aguascalientes, de Guadalajara, de Ciudad de México. Vienen rumbo a Mazatlán y terminan hospedándose una o dos noches aquí en Durango, también generan turismo y posteriormente se regresan hacia su propio destino”, comentó.

Esto ha impactado en derrama económica tanto en Durango como en Mazatlán. “Mazatlán en inicios de semana tiene un nivel de ocupación hotelera de 83 por ciento, casi 90 por ciento. Eso nos informó la propia Secretaria de Turismo de Sinaloa. Y en los picos de fines de semana sube al 90, 95 por ciento. Hay mucha afluencia ahorita de turismo para Mazatlán y de mazatlecos que vienen a Durango también hay una afluencia muy importante que se vienen a pasar esta temporada en la zona de las cabañas”, indicó.