Turista de Durango es rescatado del mar en Mazatlán tras ser arrastrado por el fuerte oleaje

Un turista originario de Durango estuvo entre las ocho personas que fueron rescatadas del mar por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, luego de que el fuerte oleaje les impidiera regresar por sus propios medios a la orilla.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, los rescates se realizaron en cinco intervenciones distintas durante este viernes en las playas Sábalo I, Sábalo II, Gaviotas e Isla de la Piedra, donde participaron salvavidas municipales y personal de hoteles de la zona.

Las personas auxiliadas eran visitantes provenientes de Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y el estado de Arizona, en Estados Unidos. Entre los rescatados también se encontraban dos menores de edad, quienes permanecieron con sus familiares una vez que se confirmó que estaban fuera de peligro.

Tras ser llevados a tierra firme, todos fueron valorados por personal médico, que determinó que únicamente presentaban cansancio y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que el intenso oleaje registrado durante la jornada obligó a activar los protocolos de rescate en distintos puntos del puerto.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre los cuerpos de rescate permitió atender cada uno de los reportes sin que se registraran consecuencias mayores para los bañistas.