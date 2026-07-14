Turista estadounidense fallece en habitación del hotel Casa Blanca, en Durango

Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este lunes en una habitación del Hotel Casa Blanca, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El fallecimiento fue confirmado por paramédicos de la Cruz Roja tras un llamado al número de emergencias.

El reporte se recibió alrededor de las 9:00 horas, luego de que se informara que una huésped se encontraba inconsciente y aparentemente sin pulso en una habitación del quinto piso del establecimiento. Al arribar al lugar, los socorristas valoraron a la mujer y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudió la trilogía de la investigación integrada por personal del Servicio Médico Forense y Policía Investigadora del Delito, coordinados por el agente del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras diligencias y el procesamiento de la escena.

La fallecida fue identificada como Margaret Ann Adkins Simental, de 88 años de edad, originaria de Estados Unidos. Su nieto, Jorge Adrián, informó a las autoridades que ambos se hospedaban en ese hotel durante su estancia en Durango.

De acuerdo con su declaración, la tarde del domingo la mujer comenzó a sentirse mal, presentando escalofríos y temblores, por lo que solicitó la atención de un médico particular. Tras revisarla, el profesionista le indicó que presentaba un cuadro de deshidratación y recomendó disminuir la dosis del medicamento anticoagulante que consumía, además de mantener reposo.

Fue la mañana del lunes, cerca de las 8:30 horas, cuando el nieto ingresó nuevamente a la habitación para verificar el estado de salud de su abuela y descubrió que no respondía. De inmediato solicitó apoyo al 911, pero los paramédicos únicamente pudieron confirmar el deceso.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer la causa precisa de la muerte. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se observaron indicios de violencia y el caso quedó sujeto a los resultados de la investigación correspondiente.