Tuzos Durango anuncia visorías de futbol para categorías juveniles

La Academia de Futbol Tuzos Durango, en coordinación con el Club de Futbol Pachuca, realizará tres jornadas de visorías en la capital duranguense para observar y evaluar a jóvenes futbolistas de la región. Las actividades están programadas para los días 6, 7 y 8 de octubre de 2026 en la cancha del “Güero” de la Parra.

De acuerdo con la información proporcionada por la academia, las evaluaciones contarán con la presencia del visor Francisco Castañeda y del coordinador Heber Herrera Rodríguez . La convocatoria contempla categorías varoniles y una jornada destinada al futbol femenil, con horarios distribuidos a lo largo de los tres días.

¿Qué categorías participarán?

La primera jornada se llevará a cabo el martes 6 de octubre, cuando serán observados los jugadores de las categorías varoniles 2013-2014 y 2015-2016. Las actividades comenzarán a las 16:00 horas y concluirán a las 19:00 horas.

El miércoles 7 de octubre será el turno de la categoría varonil 2011-2012, que participará en el mismo horario. De esta manera, las dos primeras fechas reunirán a futbolistas de distintos años de nacimiento para su evaluación.

Para el jueves 8 de octubre está programada la jornada femenil, también de 16:00 a 19:00 horas. En la información compartida no se especificaron los años de nacimiento convocados para esta fecha.

Observación de talento en Durango

Las visorías forman parte del proceso de detección de talentos que el Club Pachuca desarrolla mediante sus academias afiliadas en distintas regiones del país. En esta ocasión, Durango será sede de las actividades, con la participación de representantes encargados de observar a los jóvenes futbolistas.

El objetivo anunciado es evaluar talento juvenil de la región. La visita permitirá que los participantes sean observados dentro de este proceso, aunque la convocatoria no detalla qué etapas seguirían después de las jornadas ni los criterios que se emplearán durante las evaluaciones.

Las tres sesiones tendrán como sede la cancha del “Güero” de la Parra. Los interesados deberán identificar la fecha correspondiente a su categoría; por el momento, la información proporcionada no incluye requisitos de inscripción, documentación o indicaciones sobre la vestimenta para participar.