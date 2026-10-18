U2 regresa a México: el conflicto con escoltas de los hijos de Zedillo que alejó a la banda

El regreso de U2 a México también trae de vuelta uno de los episodios más accidentados de su relación con el país. Antes de volver a llenar estadios mexicanos, la agrupación irlandesa pasó más de ocho años sin presentarse aquí, después de un conflicto que involucró a su equipo y a escoltas de los hijos de un presidente.

Ahora, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tienen confirmados dos conciertos para el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, el recinto que, cuando todavía se llamaba Foro Sol, fue escenario de aquel desencuentro.

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¿Qué pasó entre U2 y los escoltas de los hijos de Zedillo?

El incidente ocurrió durante la visita del PopMart Tour, en diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México.

De acuerdo con un despacho de la agencia DPA publicado en julio de 2001, que retomaba información de Reforma, uno de los hijos del mandatario llegó con sus acompañantes a una zona restringida donde operaba una grúa de filmación.

Según esa reconstrucción, un trabajador del equipo intervino para evitar que el joven fuera golpeado por la estructura. Los escoltas interpretaron la maniobra como una agresión y se produjo un enfrentamiento.

El reporte señaló que también fue agredido el jefe de seguridad de la agrupación, quien recibió un golpe con un arma y requirió atención hospitalaria.

Otras reconstrucciones describen un incidente con una camioneta durante la salida de los escoltas. Aunque las versiones difieren en algunos detalles, coinciden en que el enfrentamiento deterioró la relación de la banda con las autoridades mexicanas.

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La ausencia que terminó en 2006

El mismo reporte de 2001 señalaba que una reunión posterior entre Zedillo y los músicos no resolvió el conflicto y que, según fuentes de la banda, no hubo una disculpa del mandatario.

México quedó fuera del Elevation Tour de 2001. U2 volvió a presentarse en el país hasta el 12 de febrero de 2006, en Monterrey, como parte del Vertigo Tour; después ofreció conciertos en el Estadio Azteca.

Entre ambas visitas transcurrieron poco más de ocho años, aunque la historia suele contarse como un veto de nueve.

¿Qué tuvo que ver el papá de Jaime Camil?

En una entrevista con Sale el Sol, retomada por distintos medios en abril y mayo de 2026, Jaime Camil atribuyó a su padre, el empresario Jaime Camil Garza, una intervención para acercar nuevamente a Bono con México.

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Según el actor, el encuentro ocurrió en Acapulco. Su padre recibió al cantante en su casa, le preparó una paella y le recordó el cariño del público mexicano.

Camil relató que el empresario también facilitó una llamada con el presidente para limar asperezas. Sin embargo, en el fragmento reproducido de la entrevista no identificó al mandatario.

Dos décadas después de aquel regreso, México será el punto de partida de The Greatest Show on Earth World Tour, con Beck como invitado. Esta vez, el antiguo Foro Sol abrirá un nuevo capítulo en la historia de U2 con sus seguidores mexicanos.