Ubican 5 vehículos robados en El Durazno, Tamazula

Cinco vehículos con reporte de robo fueron localizados y asegurados en la localidad de Santa Gertrudis, perteneciente a la Junta Municipal de El Durazno, en el municipio de Tamazula; estaban abandonados y fueron relacionados con denuncias de robo en Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de prevención y combate al delito realizado de manera coordinada por elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Guardia Nacional. Al revisar los datos de las unidades, se confirmó que contaban con reportes de robo vigentes.

Entre los vehículos se encuentra una Nissan, linea Frontier, modelo 2022, gris, tipo pick up y sin placas, con reporte de robo en Chihuahua del 31 de mayo de 2024; así como una Honda, linea CR-V, modelo 2012, azul, con placas y denuncia de hurto en Sinaloa del 26 de junio de 2017.

También fueron asegurados un Jeep, linea Wrangler Sahara, modelo 2017, blanco, robado en Sinaloa el 3 de octubre de 2018; una Mazda, modelo 2016, gris, con denuncia de robo en Sonora del 15 de abril de 2025, y un Nissan, de la linea Versa, modelo 2020, gris, con placas de Baja California Sur y reporte de robo en Sinaloa del 20 de marzo de 2025.

Las cinco unidades fueron aseguradas y trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Durango para su puesta a disposición y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.